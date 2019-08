Cristiano Ronaldo pagó más de 300 mil euros al ser acusado de violación

Cristiano Ronaldo vuelve a generar polémica y se encuentra una vez más en el centro de los reflectores, debido a que recientemente salió a la luz que el seleccionado portugués pagó 300.000 euros a la mujer que lo acusó de violación en el año 2009, hecho que ha generado gran controversia en los medios internacionales.

De acuerdo con los documentos legales a los que ha tenido acceso el portal estadounidense 'TMZ', se confirma el pago a la modelo norteamericana Kathryn Mayorga, quien aceptó firmar un acuerdo de confidencialidad en el año 2010 con la estrella del fútbol europeo para que ésto no saliera a la luz.

Con base en la información, Ronaldo pagó 375.000 dólares (aproximadamente 323.000 euros) a Kathryn Mayorga, mujer que acusó al futbolista de violación y que según confirman dichos documentos, el dinero formaba parte de un acuerdo de confidencialidad firmado en 2010 con el fin de que la acusación no se hiciera pública. Además de que en el documento CR7 aclaraba que el pago no significaba admisión de culpa.

"El señor Ronaldo le pagó a la demandante la suma de 375.000 dólares y ambas partes acordaron estar sujetas a obligaciones explícitas de confidencialidad y no menosprecio", señalan los documentos judiciales presentados por la defensa, según el portal estadounidense.

El delantero de la Juventus fue acusado por Mayorga de haberla violado en su habitación de hotel de Las Vegas, el 13 de junio de 2009. En un principio, la mujer llegó a un acuerdo con el futbolista, pero en 2018 la entonces modelo decidió hablar y presentar una demanda contra el futbolista.

Mayorga, finalmente, retiró la demanda en mayo de este año y el pasado julio la Fiscalía de distrito del Condado de Clark, Estado de Nevada, se negó a procesar al futbolista por falta de pruebas.

La Fiscalía tomó la decisión basada en la información suministrada por la policía, que llegó a solicitar a las autoridades italianas una muestra de ADN del jugador. Sin embargo hasta el de hoy no está claro si la muestra fue otorgada. En todo caso, la Fiscalía aseguró que en los diez años que han pasado desde la supuesta agresión hasta ahora, la evidencia crucial se perdió.

"Basado en la revisión de la información presentada, los alegatos de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo no pueden ser probados más allá de toda duda razonable".

Cuando Mayorga hizo la denuncia, no identificó al jugador como su agresor

Ante estos hechos es importante puntualizar que cuando la Mayorga hizo la denuncia, no identificó al jugador como su agresor. Pero según ella, después de la violación Cristiano Ronaldo no quería dejarla marchar. "No lo recuerdo exactamente pero estoy bastante segura de que me dijo 'lo siento' o '¿estás bien?'. Insistió en que era un 'buen tipo' al 99%, excepto por ese uno por ciento", concluyò.