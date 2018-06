"Cristiano Ronaldo no nos quita el sueño", Tabárez

Antes del encuentro de Octavos de Final del Mundial Rusia 2018, en donde Uruguay y Portugal se verán las caras, el Director Técnico del cuadro charrúa, Óscar Tabárez declaró de Cristiano Ronaldo y dijo que a pesar de que el delantero es el líder del conjunto luso no es su primordial preocupación.

"Cristiano Ronaldo está en la élite, tiene un gran potencial, pero se trata de planificar el partido contra el rival. Cristiano es el líder del equipo, en la cancha, no lo marcará sólo Godin lo intentaremos limitar de forma colectiva. No nos quita el sueño Cristiano. No podemos desconcentrarnos", afirmó el entrenador.

Tabárez expuso su defensa sobre la trayectoria que lleva con sus jugadores desde que retomó el puesto hace doce años y afirmó que se encuentran cerca de lo que quieren.

"Estamos tranquilos con jugar el partido de los octavos de final y vamos a concentrados, que es lo que nos puede dar más posibilidades aún", señaló.

Selección de Uruguay

Sin dar detalles de la formación titular que mandará al terreno de juego del Estadio Fisht mencionó que "los 23 futbolistas de Uruguay están bien para jugar", lo que indica la presencia de José María Giménez al lado de Diego Godin en el centro de la zaga.