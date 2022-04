Cristiano Ronaldo muestra las severas lesiones que tuvo tras su partido

CR7 quedó con varias cortadas en su más reciente partido/Foto: La Verdad

Cristiano Ronaldo terminó con dos cortes severos en una de sus piernas, durante el cierre del partido entre el Manchester United contra el Everton de la Premier League. Este sábado, los Diablos Rojos perdieron ante Everton por 1-0 en su visita a Goodison Park.

Sin embargo, CR7 sufrió la lesión, durante el minuto 94 del partido, cuando Alex Telles tiró un centro al área buscando generar peligro en el área de los locales. El arquero Pickford salió a cortar con los puños y, por el propio movimiento de la jugada, se enganchó con Cristano, y uno de los defensores del Everton.

Acto seguido, el atacante portugués sintió una molestia, aunque la jugada siguió con un nuevo centro que estuvo dirigido a la zona donde estaba el delantero, él ni siquiera intentó atacar el balón para generar peligro. A los pocos segundos, el árbitro decretó el final del juego. Y allí fue cuando Cristiano Ronaldo enseñó su lesión.

Cristiano Ronaldo terminó herido y derrotado

CR7 mostró su herida ante el público/Foto: Libero

Cuando el delantero portugués se bajó la media, los fotógrafos en el estadio pudieron tomar imágenes del estado de la pierna izquierda del jugador. Cristiano terminó con dos cortes profundos, sangrando, y otra marca importante en la zona de la tibia.

Todavía no se conoce un parte médico oficial sobre la condición del astro portugués y si su herida recibió alguna atención especial de parte de los médicos del conjunto que dirige el alemán Ralf Rangnick.

No obstante, es posible que la lesión no fue lo único que le haya dolido a “El Bicho”, ya que por su rostro, posiblemente estaba más disgustado por perder el partido que por los cortes en su pierna. Ya que como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Cristiano Ronaldo no ha logrado grandes victorias para el Manchester United, algo que seguramente lo tiene bajo mucha presión.

¿Cuándo volverá a jugar el Manchester United?

Cristiano tiene una semana para recuperarse de su lesión/Foto: Español News

Después de una nueva derrota, el próximo partido para el Manchester United será el próximo sábado 16 de abril, como locales en Old Trafford, frente a Norwich. Sólo 72 horas más tarde, el equipo de Cristiano Ronaldo visitará Anfield para verse las caras con el Liverpool de Jürgen Klopp.

