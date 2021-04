Cristiano Ronaldo lesionado y es baja del Juventus

El director técnico del Juventus, Andrea Pirlo, ha anunciado que el portugués Cristiano Ronaldo, se tendrá que perder la importante visita liguera de su equipo que se jugará el 18 de abril, ante el Atalanta debido a que presenta una lesión muscular.

Fue durante una rueda de prensa previa al encuentro entre el Atalanta y Juventus que el técnico Andrea Pirlo dijo: "Ronaldo mañana (por el 18 de abril) no estará. En estos días no ha logrado recuperarse de un problema en un flexor sufrido en el partido del domingo pasado. No se siente capacitado para forzar y arriesgaríamos demasiado", dijo Pirlo.

Pirlo agregó: "Hemos decidido dejarle descansar e intentaremos recuperarle para el partido del miércoles (contra el Parma)".

Cristiano Ronaldo no se recupera de su lesión en el flexor.

Cristiano Ronaldo está fuera de importante partido

Cristiano Ronaldo es considerado como el máximo artillero de la Serie A con 25 goles, pero en esta ocasión no podrá ayudar a sus compañeros en un partido donde se necesita máxima exigencia, ya que el Juventus se juega puntos determinantes en su lucha por una plaza en la Liga de Campeones.

Como se recordará en La Verdad Noticias, el cuadro turinés es tercero con 62 puntos y se mide con un Atalanta cuarto en la tabla, con 61 puntos. Además, el Nápoles, quinto, suma 59 puntos y lucha para arrebatarle el puesto en la "Champions".

Andrea Pirlo también destacó que la fuerza física de Duván Zapata puede ser un problema. "Hay muchos jugadores importantes en el Atalanta; desde la fuerza física de Zapata, hasta la inspiración de Ilicic, que creo que es uno de los jugadores más talentosos de la Serie A.

También está Pessina que lo está haciendo muy bien. Pero de nada sirve hablar de individuos, pensamos en el equipo y los problemas que nos puede crear mañana".

Y es que el colombiano es reconocido por ganar duelos de marca en el área por su tamaño y habilidad con la pelota. Por eso también se fortaleció el apodo de 'Toro' aunque su origen tiene otra historia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.