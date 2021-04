Cristiano Ronaldo es la burla de internet por fallar en la barrera y permitir gol

Cristiano Ronaldo, se ha vuelto es hacerme reír de las redes sociales sobre todo de la afición por parte de la Juventus de Turín, ¿por qué? cuando estaba alineado en la barrera para proteger su portería se tapó la cara, no brincó y por ahí cayó el gol del Parma.

Lo peor es que esta no es la primera vez que el “astro portugués” lo hace, ya que antes ya había sido criticado por voltearse en el tiro libre ante Porto que dejó a la Juventus fuera de la Champions League.

En las redes sociales la afición de la Juventus de Turín, le reprochan al portugues que tras volver de su lesión no da el máximo y ahora prefiere proteger su rostro antes que su “territorio”, en este caso su lado de la portería, y permitir que el equipo rival encaje un gol que provocó la remontada de 3 a 1.

Cristiano Ronaldo protege su rostro y le anotan gol

El CR7 se vuelve burla por preferir proteger su “lindo rostro” antes que proteger su marcador y no es la primer vez.

Como se dio a conocer en La Verdad Noticias 'La Vecchia Signora' se enfrentó este miércoles al Parma Calcio, en un partido que terminó en un 3-1, en contra de la Juventus de Turín, en el partido correspondiente a la Serie A italiana.

Como visitante, el Parma abrió el marcador al minuto 25 con anotación de Gastón Brugman en tiro libre. Pero la terrible exhibición del CR7 ocurrió cuando el uruguayo sacó un disparo con mucha potencia, mismo que pasó justo por la parte de la barrera que no estaba cubierta.

Y es que el portugues “favorito” prefirió taparse el rostro y no brincar, acto que benefició el trayecto del balón que terminó por entrar a las redes del arco de la Juventus.

Después de esta acción, el ganador de cuatro Balones de Oro, ha sido criticado por muchos internautas, que bromean diciendo que el futbolista estaba más preocupado en proteger "su lindo rostro" que por cumplir con sus deberes defensivos. De hecho se ha comparado incluso con Lewis Hamilton diciendo que él tiene un mejor cuerpo.

Entre los comentarios que se encuentran en Twitter se dice "El hombre que salta más alto le tiene ‘miedo’ a un pelotazo", otro más mencionó: "Tenía un jugador atrás acostado, es decir, debían de saltar todos, no saltó por miedo y por ahí pasó el balón". También se dejó claro que no quieren al portugues en las barreras ya que no es la primera vez que comete este tipo de errores.

Y es que en marzo, la Juventus fue eliminada de la Liga de Campeones después que perdieran en los octavos de final ante el Porto, debido a una falla de Cristiano Ronaldo en la prórroga. Aquella vez, el CR7 dio la espalda hacia el punto de remate y el balón pasó entre sus piernas.

