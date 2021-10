Cristiano Ronaldo encaró a Khabib Nurmagomedov en instalaciones del Manchester

¿Qué pasó y por qué Cristiano Ronaldo encaró a Khabib Nurmagomedov? No hay nada de qué preocuparse, ya que pese a que el futbolista y el primer ruso en ganar un título de artes marciales mixtas en la UFC se vieron de frentes todo fue amistoso.

Resulta que Khabib Nurmagomedov estaba de viaje en Inglaterra por motivos comerciales, por lo que visitó las instalaciones del Manchester United, donde la máxima estrella es Cristiano Ronaldo, quien también es su amigo.

Sí, tranquilos, no pasará como lo ocurrido con el primer cara a cara de Canelo Álvarez y Caleb Plant donde se llegó incluso a los golpes.

Cristiano Ronaldo encaró a Khabib Nurmagomedov

Así de duro juegan Nurmagomedov y CR7.

Fue en un video difundido en redes sociales, donde se ve que Cristiano Ronaldo encaró a Khabib Nurmagomedov, campeón de la UFC, pero unos segundos después ambos se quitan entre risas y hasta se abrazan, demostrando que existe una gran relación entre ambos, pues vale decir que son amigos cercanos.

En su visita al club no solo Cristiano Ronaldo encaró a Khabib Nurmagomedov, ya que Nurmagomedov también se topó con Sir Alex Ferguson con el que su encuentro resultó especial y también divertido.

Y es que el entrenador del Manchester United le invitó una copa de vino al luchador ruso, quien no aceptó debido a que su religión se lo impide, pero para que no se sintiera rechazado, Nurmagomedov comentó que optaba por no beber dado que lo hacía “destrozaría” a todos los presentes.

“Me preguntó si quería una copa de vino. Pensé, en plan, ¿cómo puedo explicarle que soy musulmán? Así que le dije: ‘Beber es malo para mí, porque si lo hago, destrozaré a todos ustedes’. Y él respondió: ‘Bueno, mejor que no bebas’”, dijo Nurmagomedov.

Khabib Nurmagomedov presume foto con CR7

Cabe mencionar que Khabib Nurmagomedov es poseedor de la racha invicta más larga en las artes marciales mixtas, pero en sus redes sociales como buen fan subió una fotografía al lado de Cristian Ronaldo.

Khabib Nurmagomedov junto a Paul Pogba.

De hecho, el campeón escribió un emotivo mensaje para Cristiano Ronaldo en la misma plataforma, pues aseguró que el portugués inspira con su ejemplo a millones de personas.

Y es que no solo Cristiano Ronaldo encaró a Khabib Nurmagomedov, el ruso compartió una foto con Paul Pogba, otra de las estrellas del Manchester United. No olvidemos que Nurmagomedov, quien recientemente perdió a su padre por el COVID-19, es gran aficionado al fútbol, incluso estuvo cerca de jugarlo profesionalmente hace poco tiempo.

