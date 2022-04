Cristiano Ronaldo emite comunicado tras romper celular de aficionado

Cristiano Ronaldo emitió un comunicado en las redes sociales después de un desagradable incidente luego de la derrota del Manchester United por 1-0 ante el Everton el sábado por la tarde.

Un video que muestra a Ronaldo rompiendo el celular de un aficionado del Everton mientras bajaba por el túnel en Goodison Park se volvió viral en las redes sociales. El veterano portugués, de 37 años, apareció para tirar el objeto al suelo con la mano derecha.

Cristiano Ronaldo molesto por la derrota del Manchester United, le arrebató el teléfono a un fan del Everton camino al vestuario. pic.twitter.com/WtoXxAAuFP — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) April 9, 2022

Ronaldo y sus compañeros de equipo estaban siendo abucheados mientras se desarrollaba el incidente. Varias polícias estaban vigilando las cercanías y no intervinieron en ese momento.

El delantero del Manchester United llevaba una espinillera en la mano izquierda después de sufrir un corte desagradable en la pierna.

Escribiendo en Instagram, Cristiano Ronaldo dijo: "Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que enfrentamos. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el hermoso juego".

"Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad".

United le dijo a Mirror Football poco después del incidente que no estaban dispuestos a comentar en ese momento y que estaban investigando el asunto.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Manchester United sigue séptimo en la Premier League luego de su derrota el sábado por la tarde, tres puntos detrás de Tottenham en cuarto lugar después de haber jugado un partido más.

