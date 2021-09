Cristiano Ronaldo da su primer mensaje como parte del Manchester United

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, cinco veces ganador del Balón de Oro, confirmó desde el pasado viernes su esperado regreso al Manchester United, equipo del cual formó parte en su juventud. Por lo tanto, su primer mensaje como miembro nuevamente del club fue emotivo para los fans.

Durante una entrevista publicada este miércoles en las redes sociales del equipo de Reino Unido, Cristiano menciona que está "feliz de volver a casa después de 12 años". Además, asegura que tiene "muchas ganas" de empezar a jugar con los “Diablos Rojos”.

"Creo que es la mejor decisión que pude haber tomado, es el momento justo, en mi opinión. Me fui a la Juve y ahora a Manchester, es un nuevo capítulo en mi vida y estoy muy feliz", declaró el futbolista de 36 años. Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United después de su salida en 2009.

De igual manera, el portugués afirmó querer "seguir haciendo historia e intentar ayudar al club a lograr grandes resultados, ganar trofeos y grandes cosas".

Cristiano Ronaldo declara su admiración por Sir Álex Ferguson

CR7 también declaró su admiración al ex técnico del equipo, Sir Álex Ferguson, porque considera que tuvo una gran importancia en su regreso a Inglaterra: "Para mí Sir Álex Fergusson es como un padre en el fútbol, me ayudó mucho, me enseñó muchas cosas”.

“En mi opinión, por supuesto, tuvo un papel muy importante en mi regreso al club. Le quiero mucho, es una persona increíble", declaró Ronaldo.

No obstante, el ex jugador de Juventus y Real Madrid también habló de cómo es su relación con Ole Gunnar Solskjaer, el actual técnico del club inglés con el que compartió en su etapa como jugador entre el 2003 y el 2007:

"Tuvimos una charla, pero ya tendremos tiempo para hablar cara a cara. Nuestra relación es buena, pero ahora con un rol diferente: soy un jugador y él un entrenador. Puede contar conmigo para lo que él quiera, estoy a su disposición", mencionó. Recordemos que el debut de Cristiano Ronaldo en el Manchester fue en 2003.

¿Cuándo será el primer partido de Cristiano Ronaldo en el Manchester United?

Cristiano aún no tiene un número definido que portará en su uniforme/Foto: Marca

El primer partido del futbolista Cristiano Ronado en su regreso al Manchester United será en la Premier League probablemente el 11 de septiembre en Old Trafford ante el Newcastle.

Después de los partidos que disputará la selección portuguesa con Irlanda y Azerbaiyán, de las eliminatorias para el Mundial Catar 2022, y el amistoso ante la propia selección catarí.

Aunque como hemos mencionado en La Verdad Noticias, aún no se sabe si Cristiano Ronaldo llevará el número 7, ya que este lugar es ocupado por el uruguayo Edison Cavani.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!