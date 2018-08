Cristiano Ronaldo asegura que Juventus fue el equipo que más lo quiso

Cristiano Ronaldo asegura que Juventus fue el quipo que más lo quiso

Cristiano Ronaldo, el portugués que es una sensación en la Juventus, confesó los motivos que lo llevaron a fichar con el equipo. Recalcando que uno de los principales motivos fue que el equipo de Allegri es el que más quiso ficharlo.

De acuerdo a ABC el portugués ofreció una entrevista para DAZ Italia, donde confesó los motivos que los llevaron a dejar al equipo que militó por tantos años, el Real Madrid y que lo colocó en el conjunto de la Vecchia Signora.

“Fue muy fácil decidirme por este equipo porque fueron los que más me quisieron”, mencionó CR7

Felice per la prima vittoria con la maglia della Juve!����

La afición de la Juve, parte fundamental para el fichaje de Cristiano Ronaldo

En la entrevista CR7 fue cuestionado de aquella chilena que le anotó a la Juve cuando todavía vestía la playera del Real Madrid, luego de dicho gol, los aficioandos de la Vecchia Signora se pusieron de pie y le aplaudieron la jugada.

“Me que dé sin palabras al ver como me aplaudían. ¿El mejor gol? No lo sé. Lo que si es verdad es que estará siempre en mi mente y que aquella ovación también influyó en mi decisión”, dijo Cristiano Ronaldo.

El portugués confesó que se encuentra contento con su nuevo equipo, señalando que ya se encuentra cómodo ya que sus compañeros mantienen una mentalidad ganadora que le ha sorprendido.

“Estoy feliz.El equipo me ha sorprendido muy positivamente. Me gusta como trabajan cada día y me encanta la mentalidad ganadora de mis compañeros y del equipo. Sinceramente me encuentro muy cómodo aquí”, agrega CR7.

Cristiano Ronaldo admitió que lo ganó todo con el Real Madrid y que ahora quiere hacerlo con la Juve, pero si obsesionarse. Confesó que no sabe si el campeonato llegará dentro de un año o tres, pero definitivamente está entre sus objetivos.