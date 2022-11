Cristiano Ronaldo aclara que ya no tiene nada que demostrar, se puede retirar en paz

La estrella de la Selección de Portugal dió una conferencia de prensa antes de su primer partido en Qatar 2022. La titularidad de CR7 en el partido contra Ghana se había puesto en duda, pues el futbolista había tenido problemas intestinales; sin embargo, durante la entrevista, el seleccionado de Portugal afirmó que ya se siente completamente bien.

Además, el hasta ahora futbolista del Manchester United, declaró que se siente muy pleno con los logros que ha conseguido, que si bien le gustaría poder ganar la Copa del Mundo, ya ha conquistado suficientes premios como para sentirse bien consigo mismo.

"Si aún tengo que demostrar con 37 años y ocho meses, me preocuparía, después de lo que he hecho y he ganado”.