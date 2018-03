Cristiano Ronaldo a la altura de Messi: Quinto balón de oro

Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo a la altura de Messi: Quinto balón de oroç El astro portugués recibirá el galardón de la revista France Football e igualará la cantidad obtenida por el crack argentino. Este jueves se conocerá al ganador del Balón de Oro 2017, el prestigioso premio que entrega la revista France Football al mejor jugador del mundo. El gran favorito a quedárselo es el portugués Cristiano Ronaldo. Tras haber ganado del último premio The Best de la FIFA, el delantero del Real Madrid igualará a Lionel Messi en cantidad de Balones de Oro y su palmarés quedará prácticamente al mismo nivel. Tras haber sido premiado con los Balones de Oro de 2008, 2013, 2014 y 2016, Cristiano recibirá el premio por quinta vez, la misma cantidad que tiene Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). Ambos quedarán en lo más alto, lo que indica que han dominado la última década. Son los dos mejores futbolistas de los últimos 10 años y su lucha por ser el mejor jugador del mundo, que parecía ser ganada por el crack argentino del Barça, quedará igualada 5-5. Cómo será la ceremonia del Balón de Oro 2017 La gala de entrega de este año se realizará en la Torre Eiffel. La revista France Football, que eligió separarse de la FIFA y volver a entregar el premio de forma autónoma, no volverá a entregar el premio a puertas cerradas. Se han inclinado por una ceremonia mucho más festiva y por ello se emitirá por televisión.

