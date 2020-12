Cristiano Ronaldo LLORA por CULPA de Gennady Golovkin.

El atacante lusitano Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, su apariencia hace pensar que el atacante de la Juventus sea un hombre de hierro y en ocasiones algunos por su forma de ser consideran que es muy frío; sin embargo el pugilista Gennady Golovkin lo ha hecho llorar al máximo goleador de la selección de su país.

El peleador kazajo de 38 años de edad entrevistó al portugués tres años menor que el boxeador, para una serie de documentales de la cadena DAZN, de nombre Parallel Worlds, en donde hizo que el goleador del cuadro de la Serie A se le salieran las lágrimas.

"Ha sido duro porque venimos de familias humildes, no éramos ricos, así que tienes que luchar por tu vida. Las circunstancias en las que uno crece, curten tu carácter y personalidad. Dejar a mi familia es lo más difícil que he hecho en mi vida. Cuando hablé con mis padres, mi madre lloró. Me fui y lloraba diario porque les echaba de menos. Mis momentos más duros han sido cuando me mudé a Lisboa y cuando perdí a mi padre".

Y es que con la entrevista que hizo Gennady Golovkin a Cristiano Ronaldo, le ha sacado el lado más sensible al futbolista luso, incluso hizo algunas confesiones que en otras entrevistas no había realizado.

"Creo que es bueno tener emociones, yo no oculto quién soy. La gente dice que los hombres no lloran pero, ¿quién dijo que los hombres no lloran? Todos tenemos sentimientos y emociones, y hay que expresarlos".

Cristiano le confesó a Golovkin que en ocasiones prefiere ver otros deportes a ver un juego de futbol, a pesar de ser un apasionado de lo que hace dentro del terreno de juego y además dijo sobre la complejidad que tiene el boxeo.

"Jugar futbol es mi pasión, pero luego prefiero ver otros deportes en la televisión. Entre un partido de futbol o ver un combate de boxeo o UFC, elijo el boxeo y la UFC. El boxeo es un poco más difícil, porque cuando compites estás solo. Trabajas en el gimnasio, tienes a tu equipo, pero ellos luego no juegan contigo, sólo entrenan junto a ti. En nuestro caso es distinto, es más divertido porque entrenamos, nos reímos, es un tipo de sacrificio distinto".

