Cristiano Ronaldo EXPLOTÓ contra compañeros del Manchester United (FOTOS).

Hablar en una plática de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi es algo que siempre generará polémica, unos se inclinarán por el lusitano y otro más por el argentino, pero de manera reciente en un evento publicitario en Londres, se supo cuál era la reacción de futbolista portugués al decirle que era mejor el nacido en Rosario.

Los involucrados en dicha reunión eran Harry Redknapp, Martin Keown y Peter Crouch, este último quien fuera futbolista de la Selección de Inglaterra entre 2005 y 2010, indicó que sus compañeros que compartieron vestuario con el astro Cristiano Ronaldo de 34 años de edad en el conjunto del Manchester United, le llegaron a comentar al espigado delantero que cuando molestaban al máximo goleador de Portugal con que Messi de 32 años de edad era mejor futbolista, éste respondía: "Sí, pero Messi no se ve así", refiriéndose a su físico.

Harry Redknapp (ex director técnico del Birmingham City), mostró su preferencia por el futbolista portugués que ahora milita en el conjunto italiano de la Juventus.

Exhiben a Cristiano Ronaldo

"Yo soy de Ronaldo sobre Messi. Me encantan los dos, pero soy de Ronaldo. Están él, Maradona, Pelé, George Best fue un genio... Soy un gran admirador de George Best, pero miras a Ronaldo, lo que ha hecho en el escenario mundial, ha ganado todo y es simplemente increíble", aseguró.

Por su parte quien fuera futbolista del Arsenal, Martin Keown, se dijo gran seguidor del futbolista rosarino del Barcelona.

"Por la forma en que une el juego y por los fantasmas de jugadores anteriores, creo que Messi se reinventará ahora, un poco como lo hizo Ryan Giggs al final de su carrera. No creo que Ronaldo pueda hacer eso", señaló quien fuera defensa del conjunto inglés del Arsenal.

