Cristiano Ronaldo: ¡ESCANDALO! en la UEFA, manipulan el once del año

Según un medio de comunicación, los jugadores como Leo Messi, Sadio Mané y Robert Lewandowski obtuvieron más votos que el ´portugues, por lo que integraron la tripleta atacante. Para poder incorporar a 'CR7', se sacrificó a N'Golo Kanté en el centro del campo forzando un inhabitual 4-2-4.

La información del 'Daily Mail' apunta una manipulación de los resultados doblemente grave. En primer lugar porque se habría alterado el resultado de las votaciones para elaborar el equipo. Y en segundo lugar porque la clave de este once del año es que se obtiene a partir de las votaciones de los fans que participan en la macroencuesta que organiza la UEFA en su página web.

Trampa de la UEFA.

El día de ayer, el máximo organismo del fútbol europeo dio a conocer el esperado once del año 2019, que sobre el papel es escogido entre los internautas. Cuando se hizo pública la formación, con el actualmente poco utilizado 4-2-4 como sistema, aparecieron las dudas.

Al parecer, la razón no es otra que colocar en el once a Cristiano Ronaldo, cuarto en las votaciones de delanteros por detrás de Messi (Barça), Mané (Liverpool) y Lewandowski (Bayern Múnich).

Los responsables de la UEFA no quisieron presentar un Equipo del Año sin la estrella de la Juventus y optaron por retocar el dibujo dejando fuera al tercer centrocampista de la formación, Kanté (Chelsea).

Para colmo, en la información del 'Daily Mail' aseguran que al llevar a cabo esta manipulación se retrasó una semana la difusión de los resultados.

Al respecto, citan una fuente anónima que habría explicado: 'Esto realmente no es algo bueno. Se trata, efectivamente, de un fraude electoral. La popularidad de Ronaldo es tan grande en las altas instancias de la UEFA que sonaron las alarmas cuando vieron que no pasaba el corte y, por ese motivo, cambió el once. Esto hace que te preguntes qué más pueden hacer", reflexionó.

Un portavoz de la UEFA sugirió que el cambio se hizo debido a la victoria de Portugal en la final de la UEFA Nations League. "La formación para el equipo del año del 2019 fue elegida para reflejar los votos de los aficionados en paralelo con los logros de los jugadores en las competiciones de la UEFA", dijo.

