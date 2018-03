Agencias/Diario La Verdad Dallas, Estados Unidos.- Cowboys con cuentas pendientes ante los Packers, si bien es apenas un duelo de la semana cinco; se torna con tintes de revancha por la pasada eliminación en los playoffs de la campaña anterior. Luego de que la pasada temporada los Cowboys terminaran con el mejor récord de la Conferencia Nacional y con altas expectativas de volver al Super Bowl desde el lejano 1995, sucumbieron en la antesala de la final de conferencia ante las hazañas de Rodgers y sus Packers. Dicha eliminación sigue calando en los jugadores de Dallas, siendo el día de hoy una oportunidad de cobrar parte de aquella derrota. Los Cowboys (2-2) reciben a los Packers (3-1) en el que es será su quinto enfrentamiento en las últimas tres temporadas. Dallas saldrá con el objetivo de repetir su triunfo de la semana 6 de la campaña regular anterior, cuando aprovecharon cuatro intercambios de balón y tres pases de touchdown de Prescott para vencer a los Packers por 30-16. Dallas atesora ese triunfo en la memoria por varias razones. La principal es que es el único que tienen contra los Packers en sus últimos siete enfrentamientos. Aunque también valoran las 157 yardas por tierra del running back Elliott en aquella oportunidad. No les vendría mal repetir esa actuación. Elliott, quien la campaña anterior fue líder corredor de la NFL con 1.631 yardas, no ha logrado explotar en 2017 y solo tiene un juego de 100 yardas, 104 en la jornada inaugural, y dos touchdowns luego de cuatro encuentros. A pesar de su registro de 3-1, los Packers también llegan al encuentro con una serie de problemas y sin una solución en el panorama. La línea ofensiva de Green Bay ha permitido 15 capturas, la tercera cifra más alta de la NFL, y posiblemente no cuente nuevamente con sus dos tacles titulares. Cowboys con cuentas pendientes ante los Packers un duelo que promete muchas emociones.

