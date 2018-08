Courtois afirma que traspaso con Real Madrid es tema delicado

Tras las declaraciones del representante Christophe Henrotay en donde afirmaba que la mejor opción para Thibaut Courtois era unirse al plantel del Real Madrid, el arquero no ha deseado pronunciarse al respecto de su actual situación al afirmar que todavía es un tema delicado.

“¿Mi traspaso? No voy a comentar nada sobre eso ahora. Es un tema muy delicado".

“No puedo decir mucho al respecto ahora. No pienso en ello, estoy muy tranquilo, ponerme nervioso no ayudaría. Lo importante es estar listo y preparado para la próxima temporada”, afirmó el portero a los medios belgas.

El entrenador de Chelsea dio su punto de vista

Con relación al tema, el técnico de los Blues, Maurizio Sarri indicó que quiere escuchar la opinión de Courtois directamente.

"No me interesa lo que diga el agente, yo quiero oír a Courtois. Quiero saber si él me dice lo mismo. Sólo quiero futbolistas que jueguen con un alto nivel de motivación", manifestó.

De esta forma, el futuro del cancerbero del Chelsea todavía no estaría definido, pero ya no le queda mucho tiempo en el reloj, ya que el mercado de transferencias en Inglaterra cerrará el próximo 9 de agosto.