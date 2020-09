Courtois: "El Real Madrid tiene capacidad goleadora, el gol llegará"

Los problemas de gol del Real Madrid se hicieron evidentes durante el empate 0-0 del domingo contra la Real Sociedad y el portero Thibaut Courtois habló con Movistar + tras el partido y explicó que cree que el equipo marcará goles pronto.

“Estamos contentos con la estructura del equipo en el campo, no concedimos muchas oportunidades. Nuestro problema era marcar y ese último pase que hoy no estuvo. No tuvimos muchas oportunidades pero creamos cierto peligro. Tenemos capacidad goleadora, lo veo en los entrenamientos y también en el amistoso que jugamos contra el Getafe, pero a veces no funciona. La Real Sociedad es un buen equipo, tenemos puñetazo y el gol llegará ”, dijo Courtois.

El portero belga salvó una gran oportunidad para que la Real Sociedad se pusiera por delante y se mostró optimista sobre el resultado del partido.

“No olvidemos que la Real Sociedad tuvo una pretemporada más larga. Este fue solo el segundo partido y jugamos con intensidad y ritmo, jugando un buen fútbol. Podemos estar contentos con el juego, solo con la excepción de que nos faltó ese objetivo. Si no marcamos muchos goles tenemos que mantener el equilibrio y no encajar un gol, porque los nuestros vendrán con los jugadores que tenemos.

Karim los marca, hoy no han venido pero es importante mantener la portería a cero y jugar como lo estamos haciendo desde después de la pandemia ”, concluyó Courtois.

El Real Madrid se enfrentará al Betis este próximo sábado en el que será su segundo partido de la temporada.