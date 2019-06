Cosecha de medallas de oro en pesas para Quintana Roo

Levantamiento de Pesas sigue cosechando medallas en las acciones de Olimpiada Nacional 2019 que se desarrolla en el Gimnasio de la Unidad Deportiva Bicentenario de la capital del estado en donde compite la rama varonil de las categorías sub15 y sub 17.

En la primera parte de la jornada de este viernes, los pesistas de Quintana Roo consiguen una cosecha de 16 medallas.

Los campeones absolutos de sus divisiones en la categoría sub 15 fueron Herseleid Carrazco Cetz y Rubén Ku Ruiz con 3 oros cada uno.

Destaca la participación de Carrazco Cetz quien consiguió levantar 111 kg en Arranque, dejando al representante de Nuevo Léon Cristian de León en el segundo lugar con 91 kg y el terceo fue para Diego Hernández de Guanajuato con 87 kg.

En Envión Herseleid levantó 137 kg dejando en el segundo sitio a Nuevo León con 110kg y a Guanajuato con 109 kg.

El caribeño tuvo un total de 248 kg, 201 kg fue para Nuevo León y 196 kg para Guanajuato.

Rubén Ku Ruiz, de la división 73 kilogramos, se impuso con una gran estrategia para acumular las mejores marcas de su categoría y obtener tres medallas de oro con inmejorables levantamientos.

Por su parte, Cristian Ku Castro de la categoría sub 15 división 67 kg se lleva 2 de oro y una plata, Darvin Pech Gómez de la categoría sub 17 división 61 kg obtiene 2 platas y 1 bronce, Antonio Velázquez Chuc de la sub 15 división 39 kg consigue 3 medallas de bronce y Carmelo Rodríguez sub 17 división 73 kg se sube al pódium por su medalla de 1 bronce.