Corredores locales, nacionales e internacionales se alistas para la justa deportiva

Continúan las inscripciones para la fiesta atlética del Marat´hon Mérida 2019, el cual se llevará a cabo el próximo 6 de enero en el marco del 477 aniversario de la ciudad.

La finalidad de este evento y de las diversas actividades deportivas del Ayuntamiento de Mérida es generar un estilo de vida saludable en los habitantes de la ciudad, además de promover la participación ciudadana en estos eventos que posicionan a Yucatán como un destino de turismo deportivo de excelencia.

Se inscriben más fondistas para el Maratón 2019.

Además del Maratón (42.195 km), están abiertas las inscripciones para las carreras de 21 y 10 kilómetros y la caminata participativa de 3 km. Con un costo de $500 pesos para maratón y medio maratón, $350 pesos para 10 km y $200 pesos para la caminata de 3 kilómetros.

Y pueden adquirir sus fichas en el Estadio Salvador Alvarado de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 a 11:00 a.m. al igual que en la dirección de Bienestar Social (calle 65 # 368 A x 40 y 42 Centro) de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 03:00 p.m. o en línea a través de asdeporte.com la fecha límite es el sábado 05 de enero de 2019.