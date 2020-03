Coronavirus ataca al mundo deportivo.

El surgimiento del coronavirus a hecho que en varias partes del mundo se comiencen a tomar varias precauciones debido a este brote, lo que ha hecho que varios eventos en el mundo del deporte hayan sido aplazados, cambiados de sede e incluso algunos cancelado.

Con el paso de las horas las situaciones en varios países han ido en aumento, lo que ha llevado a tomar medidas en los deportes, en nuestro país no encontramos en la fase uno de la pandemia, por ello de momento no hay cierre de fronteras y en cuanto a los eventos masivas algunos siguen en pie, pero hay ya deportes que se han visto afectado por el coronavirus. Todo esto con el fin de que no se propague dicha pandemia entre los actores principales del deporte, prensa y aficionados.

MLS:

Hace solamente un par de semanas dio inicio la temporada de futbol en los Estados Unidos, pero debido a la contingencia han tomado la determinación de suspender los duelos por lo menos un mes.

Liga de Campeones de la Concacaf:

El jueves se iba a disputar la Ida de los Cuartos de Final de dicho certamen entre el LAFC y el Cruz Azul en los Estdos Unidos, pero decidieron suspender la competencia y se reanudará hasta nuevo aviso.

NBA:

A mitad de semana los Golden State Warriors decidieron ser el primer equipo en jugar a puerta cerrada ante los Brooklyn Nets, pero esa misma noche cuando lo dieron a conocer, la mejor liga de baloncesto del mundo anunció la suspensión indefinida de la temporada por el coronavirus.

LaLiga:

El futbol español tomo la determinación de parar por lo menos un par de semanas para evitar cualquier problema con el coronavirus. Además la Selección de España canceló el duelo amistoso de la Fecha FIFA de fin de mes en contra de Holanda.

Seria A:

En el futbol italiano se han aplazado algunos duelos, otros tantos se han disputado a puerta cerrada; pero en las últimas horas se determinó el suspender toda actividad deportiva durante 20 días.

Liga MX:

De momento se determinó que en la Jornada 10 se suspende el protocolo de saludos entre los futbolistas y este fin de semana se jugará con normalidad.

Selección Mexicana:

El combinado azteca el próximo 26 y 29 de marzo disputaría ante la República Checa y Grecia, respectivamente; juegos de Fecha FIFA en Estados Unidos y los suspendió por el coronavirus. Además está en riesgo el Preolímpico de fines de mes en Guadalajara, donde el Tri Sub 23 buscaría ante rivales de Concacaf uno de los dos boletos para Tokio 2020.

CONMEBOL:

El máximo organismo sudamericano de futbol pidió a la FIFA posponer el inicio de la Eliminatoria Mundialista para Qatar 2022, por no contar con sus futbolistas y que daría inicio el 26 de marzo.

Champions League:

A mitad de semana los duelos entre el Valencia y Atalanta, además del PSG vs Borussia Dortmund, se llevaron a cabo a puerta cerrada. El Barcelona vs Napoli fue de igual manera diagnosticado de momento a efectuarse sin público, mientras que los duelos entre el Manchester City y Real Madrid, más el Juventus vs Lyon, han sido postergados porque los futbolistas de los conjuntos españoles e italianos han sido puestos en cuarentena.

MLB:

Las Grandes Ligas con la idea de arrancar el 26 de marzo, han postergado por lo menos dos semanas el arranque del Rey de los Deportes.

Fórmula 1:

El Gran Premio de Australia a desarrollarse este fin de semana se suspendió porque un elemento de la escuadería McLaren dio positivo de coronavirus. Mientras el GP de Bahréin se desarrollará de momento sin público, esto conforme a lo planeado el 22 de marzo.

Tokio 2020:

De momento los Juegos Olímpicos del verano entrante no se han suspendido o aplazado. Pero en el mes de mayo se estudiará la situación respecto al coronavirus.

Sudamérica:

Por su parte en dicho país sudamericano los eventos deportivos han sido determinados a celebrarse sin público, incluyendo Liga, Libertadores y Sudamericana. De igual manera en Paraguay y Ecuador, de momento. Mientras que en Venezuela se han suspendido hasta nuevo aviso.

China:

En el país donde se dio el primer brote de coronavirus desde enero se han suspendido actividades, en donde la Vuelta ciclista a Hainan fue cancelada, el torneo de boxeo de clasificación olímpica que se realizaría en Whuan fue trasladado a Amán (Jordania); mientras que el torneo de clasificación olímpica de futbol femenino fue llevado a Australia, además de que el certamen de básquetbol femenino clasificatorio y la Serie Mundial de Clavados también fueron afectados.

Japón:

La liga de futbol del país oriental se tuvo que detener, además de que varias empresas de lucha libre han tenido que cancelar varios eventos.

Casos positivos de coronavirus en el deporte:

*Rudy Gobert del Utah Jazz.

*Donovan Mitchell del Utah Jazz.

*Mikel Arteta entrenador del Arsenal.

*Integrante de la escudería McLaren.

*Daniele Rugani de la Juventus.

* Manolo Gabbiadini de la Sampdoria.

*Trey Thompkins del Real Madrid de básquetbol.

*El ciclista colombiano Fernando Gaviria.