Coronavirus: Wimbledon con SEGURO contra pandemias.

Mientras que el Grand Slam de Roland Garros se tuvo que postergar debido al coronavirus, el Torneo de Wimbledon cuya fecha de inicio estaba prevista para el 29 de junio, se dio a conocer que cuenta con un colchón económico que estará minimizando el impacto que la cancelación del certamen tendrá en él y en el tenis británico.

Y es que los altos mandos del All England Club se han cuidado las espaldas al contratar un seguro en contra de pandemias que se ha ido renovando con el paso de los años y que los estará protegiendo ante el brote que ha tenido el coronavirus.

En total el tercer grande de la temporada genera unos ingresos superiores a los 250 millones de euros, con beneficios antes de impuestos cercanos a los cinco millones. La prensa inglesa apunta a que el seguro cubrirá gran parte de lo que hubiese producido el torneo. Esto sobretodo en cuanto se refiere a la venta de las entradas a Wimbledon y los derechos de televisión.

Este salvavidas que se guarda Wimbledon no es compartido por el resto de Grand Slams, siendo una de las causas por las que Roland Garros no pudo aceptar una cancelación y decidió, de forma unilateral, trasladar el torneo a septiembre y octubre; por ello no dieron la aceptación de cancelar la celebración de dicho certamen en este 2020.

A pesar de los daños colaterales que tendría como lo que dejaría de ganar por la venta de comida o el merchandising, en términos generales, Wimbledon estaría cubierto para su subsistencia en el futuro y para poder seguir generando ingresos al tenis base del Reino Unido; ya que parte de lo que ingresa dicho Grand Slam es destinado a financiar la federación británica de tenis.