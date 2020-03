Coronavirus: Mariana Arceo DERROTA al Covid-19.

El pasado 18 de marzo la pentatleta mexicana, Mariana Arceo, dio positivo de coronavirus. Pero mediante sus redes sociales confirmó que ya se encuentra recuperada; pero a pesar de no contar ya con el virus, confesó que la recuperación ha sido complicada y un poco lenta.

"Fue algo muy fuerte, pero ya estoy aquí sana, aún con precauciones, tengo que dormir con oxígeno y recuperarme poco a poco. Me veo muy sana y muy feliz, pero aún debo tener muchas precauciones, estoy utilizando oxígeno por las noches ya que mis pulmones aún no están del todo bien, todavía faltan 15 días más, es obligación y también comenzaré mis actividades físicas poco a poco, tenemos tiempo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se aplazaron, así que voy a cuidar primero mi salud, es lo primordial ahora", manifestó la atleta mexicana.

Mariana Arceo DERROTA al Covid-19.

Complicada la recuperación del coronavirus: Mariana Arceo

De igual manera la joven Mariana Arceo dio a conocer parte de su experiencia al vivir algunos días con el coronavirus.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Mariana Arceo DERROTA al Covid-19.

Te Puede Interesar: Dani Parejo mencionó lo expuesto que estuvieron al coronavirus en Italia

"Fue algo muy fuerte, algo muy difícil para mí, cuando estuve en el hospital me dijeron: 'sabes que, tienes una neumonía muy avanzada, eres positiva, tenemos que internarte de inmediato, probablemente te vamos a tener que intubar'. Fue una noticia muy fuerte para mí, aún no habían aplazado los Juegos Olímpicos, sabía que los tenía en puerta, era mi sueño, es mi sueño y también saber que tenía que luchar por mi vida, porque sabía que los pronósticos no eran nada favorables", reveló.