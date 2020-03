Coronavirus: Liga de campeones Concacaf SUSPENDIDA

Concacaf suspends Scotiabank Concacaf Champions League with immediate effect



Read More: https://t.co/da5ppF6Wvz



Concacaf suspende la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank con efecto inmediato



Más Informaciones: https://t.co/rhK9176abh pic.twitter.com/G6Y7v3Rw3x