Coronavirus: Juventus vs Inter de Milán es APLAZADO.

En un principio se dio a conocer que el compromiso entre la Juventus y el Inter de Milán se llevaría correspondiente a la Jornada 26 de la Serie A se llevaría a cabo a puerta cerrada, pero ahora las autoridades italianas decidieron aplazar dicho partido y además otros duelos como medida de prevención por el brote de coronavirus en Italia.

Fue en las primeras horas de este sábado que se dio a conocer que las autoridades en Italia cancelaron cinco duelos de la Jornada 26 de la Serie A, entre ellos el clásico Juventus vs Inter de Milán. Dichos compromisos se estarán efectuando el próximo 13 de mayo; todo esto por el coronavirus que ha afectado a centenares de personas.

Además del choque mencionado, los otros encuentros aplazados en esta fecha 26 de la Serie A de Italia son AC Milan vs Genoa, Parma vs SPAL, Sassuolo vs Brescia y Udinese vs Fiorentina. Dichos compromisos estaban planeados para jugarse a puerta cerrada, pero finalmente se tomó la determinación por aplazarlos.

Esta medida se tomó “vista la sucesión de numerosas disposiciones reglamentarias de urgencia tomadas por el gobierno en respuesta a esta situación excepcional de protección de la salud y de la seguridad pública”.

Hay que recordar que el pasado fin de semana debido de igual manera al coronavirus se tuvieron que postergar cuatro enfrentamientos de la Serie A. Un par de ellos se estarán realizando el próximo 11 de marzo (Hellas Verona vs Cagliari y Torino vs Parma) y otro par no tienen definida la fecha para su realización (Inter de Milán vs Sampdoria y Atalanta vs Sassuolo).

La fecha del 13 de mayo a la que fueron aplazados los partidos que no se jugarán este fin de semana estaba inicialmente atribuida a la final de la Copa de Italia, que se retrasará al 20 de mayo.

