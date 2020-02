Coronavirus DEJA el Juventus vs Inter de Milán a puerta cerrada, horario y dónde ver en vivo.

Este domingo a las 13:45 horas del centro del país (14:45 horas del estado de Quintana Roo) el conjunto de la Juventus recibe al Inter de Milán en el Juventus Stadium, en duelo de la Jornada 26 de la Serie A, compromiso que se podrá seguir en vivo por la señal de ESPN en televisión de paga; pero el enfrentamiento entre dos de los grandes del futbol italiano se jugará a puerta cerrada debido al brote de coronavirus que ha habido en el país de la bota.

El gobierno italiano ordenó que el duelo entre Juventus e Inter de Milán se estará jugando sin público en el estadio del líder del futbol de Italia, debido a la epidemia de coronavirus que se ha presentado en las últimas semanas en dicho país.

Juventus vs Inter sin público por el coronavirus

En el transcurso de la presente semana se especuló con realizar dicho encuentro a puerta cerrada, pero fue hace algunas horas que se dio a conocer el anuncio oficial. Además se disputará sin aficionados, los encuentros entre Milán y Génova, Sassuolo vs Brescia, Parma vs Spal y Udinese vs Fiorentina, esto como medida para preservar la salud de los aficionados, cuerpo técnico, jugadores y prensa.

A dicho compromiso la Juventus llega con un momento turbio, luego de caer por la mínima diferencia a media semana la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League ante el Lyon de Francia. Por su parte el Inter de Milán llega de vencer 2-1 al Ludogorets en la Vuelta de los 32vos. de Final de la Europa League. En la Serie A los locales llegan en el primer puesto con 60 puntos tras 25 jornadas, mientras que los visitantes suman 54 unidades con un duelo pendiente precisamente pospuesto por el coronavirus.

Fecha: Domingo 1 de marzo de 2020.

Horario: 13:45 horas del centro del país (14:45 horas del estado de Quintana Roo).

Transmisión: En vivo por la señal de ESPN en televisión de paga.

Sede: Juventus Stadium.

