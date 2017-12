'Corazón' Júarez, a África por el campeonato

César ‘Corazón’ Juárez justifica al 100 por ciento su apodo en el gimnasio y en el ring.

Es un boxeador mexicano de los llamados últimos guerreros; no rehúye a nadie, no cede un centímetro en los combates, va siempre hacia enfrente sin importar recibir y es garantía de espectáculo.

‘Corazón’ Juárez (20-5, 15 kos) está a punto de cumplir su sueño de ser campeón del mundo, luego de un recorrido en el boxeo de guerras ante peleadores de la élite y que algunos le sacaron la vuelta.

Abrirá el 2018 enfrentando al ghanés invicto, Isaac Dogboe (17-0, 11 KO´s), el próximo 6 de enero, duelo donde estará en disputa el título interino Supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, en La Bukom Boxing Arena de Accra, Ghana, en la casa de su rival y a través de Box Azteca, La Casa del Boxeo.

Luego de dos meses de entrenamiento en la Ciudad de México, el peleador mexicano está listo y ya viajó con Manuel López, Margarito Juárez, Luis Zápari y Sean Gibbons, su equipo de trabajo. Ir al extranjero, a la casa de tu rival y por un cinturón del mundo, es tener todo en contra.

"No es nuevo para mi, siempre ha sido así, no tuve una empresa que me representara y cuidará detalles, no me quita el sueño ir hasta África, mi preparación, talento y corazón me respaldan", dijo Juárez, quien es Licenciado en Derecho y recién obtuvo su maestría en Ciencias Penales.

"No me queda otra: noqueo o noqueo, como siempre desde el primer segundo del combate saldré a ganar y siempre buscando noquear para evitar en las tarjetas me hagan una mala sorpresa", expresó el nacido en la Ciudad de México.

"Sé lo mucho que significa esa pelea, he esperado bastante tiempo y por fin me llegó la oportunidad, la voy a aprovechar, no la voy a dejar ir, me voy a morir en la raya", manifestó César, quien tiene más de siete años en el pugilismo de paga.