Copa por México: Luis García revienta a TUDN ante dominio de TV Azteca

Luego de la culminación la fase de grupos de la denominada Copa GNP por México, la cual antecede el inicio del Torneo de Apertura 2020, el ex futbolista mexicano y actual comentarista de la cadena TV Azteca Deportes, Luis García, decidió dejar en claro quién fue el favorito de la afición en las transmisiones de los encuentros, pues la Televisora del Ajusco aplastó en rating a la transmisiones a TUDN.

El "Dr. García" le tiró con todo a TUDN

Fue a través de sus redes sociales, donde el ex jugador y analista deportivo publicó una imagen donde aparecen los 12 encuentros de la fase de grupos de la Copa GNP, de los cuales en 10 TV Azteca superó en televidentes a Televisa. “Ganando como siempre, como bien asevera mi comadre Belinda” replicó el ex seleccionado nacional ante la clara ventaja sobre TUDN.

El también conocido como “Doctor García”, se burló de que únicamente los encuentros disputados entre las Águilas del América vs los Diablos Rojos del Toluca, así como el Pumas de la UANAM vs América, TUDN se pudo imponer en televidentes a TV Azteca, cayendo en los demás encuentros, siendo el Pumas vs Toluca el juego donde hubo más diferencia.

Luego del empate de Tigres ante Atlas (2-2), se quedaron muy cerca de arrebatarle a Chivas el primer sitio del Grupo B, pero al final, avanzaron como segundo lugar. El cuadro felino que dirige Ricardo Ferretti se queda con cinco unidades, para quedar por debajo del Rebaño (6). Con esto, su rival será Cruz Azul en las semifinales de este certamen. En el sector A, Pumas no pudo desplazar al América, luego de empatar 0-0 con Toluca y le conceden el boleto a las Águilas a la antesala de la gran final.