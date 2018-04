Copa del Rey: Periodista francesa fue acosada por aficionados del Barca

Mientras se vivía la fiebre de la Copa del Rey, Marina Lorenzo vivía uno de sus peores momentos mientras se dedicaba a hacer lo que más ama, además de ser su trabajo día a día. Mientras se encontraba realizando sus labores, unos aficionados en estado inconveniente intentaron pasarse le listos, pero ella no dudó en defenderse.

Mariana Lorenzo es una periodista francesa que trabaja para Canal+, se encontraba trabajando en la pasada Final de la Copa del Rey donde Sevilla y Barcelona se enfrentaban. Así que la periodista se instaló a las afueras del Wanda Metropolitano.

Antes de que iniciara la Final fue cuando los aficionados del Barcelona intentaron tomarla del brazo y ella les decía “No me toques”, además, en repetidas ocasiones les pidió que no se cruzaran frente a ella, pues estaba trabajando y ellos podrían salir a los costados de la periodista, pero no le hicieron caso.

Fue el mismo canal francés el que decidió publicar las imágenes de su colaboradora, a través de su canal de Yotube y Twitter-. En el vídeo podemos apreciar cómo le quitaban el micrófono, se colocan delante de ella y la toman del brazo y en varias ocasiones Marina Lorenzo les pide “No me toques”.

Además también se puede escuchar a Lorenzo decir “No me empujes”, dirigiéndose a los aficionados del Barcelona. En el momento el momento que intentan tomarla del brazo, la periodista rápidamente les pide que no la toquen, además encara a la persona que lo hizo, se puede ver que otro aficionada intenta controlar al hombre que sostuvo del brazo a Lorenzo.

De esta manera, diversos medios de comunicación han dado a conocer el caso, intentando hacer consciencia en los aficionados y respeten la labor de campo que realizan las periodistas.