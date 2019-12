Copa del Rey: Definidas las eliminatorias de la segunda ronda| Eidan Rubio

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de los cuales serán eliminatorias directas, en donde los equipos del máximo circuito, segunda y tercera división se enfrentarán para conocer el campeón de uno de los torneos más excluyentes del mundo, destacando el partido de Sevilla y Escobedo, además del Betis y Real Portugalete.

Partidos de la Copa del Rey

El sorteo estuvo dividido por cuatro bombos repartidos de la siguiente forma: 15 equipos de LaLiga Santander (Athletic, Betis, Celta, Eibar, Espanyol, Getafe, Granada, Leganés, Levante, Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Sevilla, Valladolid, Villarreal); 13 de LaLiga Smartbank (Albacete, Cádiz, Deportivo, Elche, Fuenlabrada, Girona, Huesca, Las Palmas, Mirandés, Ponferradina, Rayo Vallecano, Tenerife, Zaragoza); 20 de Segunda B (Badalona, Badajoz, Barakaldo, Cartagena, Cultural, Ebro, Haro, Majadahonda, Marbella, Murcia, Nàstic, Orihuela, Recreativo, San Sebastián de los Reyes, UCAM Mucia, UD Logroñés, Unionistas, Yeclano, el ganador del Pontevedra-Ibiza, el ganador del Mérida-La Nucía) y 8 de Tercera (Cacereño, Ceuta, Escobedo, Jaén, Portugalete, Sestao, Tamaraceite, Zamora).

Jugadores que ayudaron en el torneo

Mientras que los partidos quedaron de la siguiente forma: Sestao vs Athletic, Jaén vsLevante, Real Murcia vs Leganés, Escobedo vs Sevilla, Cacereño vs Eibar, Portugalete vs Betis, Ceuta vs Real Celta, San Sebastián de los Reyes vs Espanyol, Badalona vs Getafe, Orihuela vs Villarreal, Haro vs Osasuna, Badajoz vs Las Palmas, Barakaldo vs Rayo Vallecano, Pontevedra/Ibiza vs Albacete, Cultural Leonesa vs Huesca, Unionistas de Salamanca vs Deportivo, Yeclano vs Elche, Nàstic vs Zaragoza, Recreativo vs Fuenlabrada, Rayo Majadahonda vs Tenerfie, Ebro vs Ponferradina, UCAM Murcia vs Mirandés, Cartagena vs Girona y Logroñés vs Cádiz.

Esta mañana se celebró el sorteo

Los partidos se tienen programado para los días 10, 11 y 12 de enero, mientras que el próximo sorteo se celebrará el próximo 14 de enero, para tener los encuentros de 1/16 de final.

