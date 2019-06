Copa Oro 2019: Selección de Cuba llega al certamen sin uniformes

Copa Oro: Selección de Cuba llega al certamen sin uniformes.

La Selección de Cuba se encuentra de mal y de malas en la presente Copa Oro 2019, recientemente recordaremos que perdió a su mejor jugador debido a que no le otorgaron la visa para viajar.

Esto se suma a que los uniformes de los cubanos no han llegado y estamos a poco menos de seis horas de que se produzca el debut del conjunto caribeño en el certamen de la CONCACAF.

El problema de los uniformes se espera se resuelva antes del debut, que será en punto de las 20:00 horas del centro del país en contra de la Selección Mexicana.

‘El problema de los uniformes se resolverá en las próximas horas. Joma, que es nuestro patrocinador, lo va a solucionar. Esperamos no tener más contratiempos, no nos ha ido muy bien’, informó el DT de Cuba ante los medios de comunicación previo al arranque de la Copa Oro 2019.

El caso del conjunto de cuba se estaría convirtiendo en un caso similar al que tuvo el equipo de la Liga MX, Puebla, cuando la marca que los vestía en su momento no planeó la entrega y confección de la indumentaria camotera.

Para finalizar y no enfocarse tanto en los uniformes, el DT de la Selección de cuba manifestó que pese a no ‘estar al nivel de México’, ellos vienen a divertirse y a hacer lo propio. Saben que será difícil, que quizá no ganen pero tratarán de dar una sorpresa.

Cuba, en tanto, volvió a clasificar al certamen luego de su ausencia en la edición anterior. El equipo de Raúl González Triana buscará dar la sorpresa en este duro Grupo A.