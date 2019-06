Copa Oro 2019: ¡Escándalo! Jugadores quedan fuera por meter mujeres al hotel de concentración

En los últimos días la edición 2019 de la Copa Oro ha dado de que hablar en cuanto a marcadores "abultados" en los partidos entre las diferentes selecciones que participan dentro de la justa deportiva.

Sin embargo en esta ocasión el escándalo sucedió de manera "extra cancha" donde tres jugadores de la Selección de Nicaragua estuvieron involucrados al ser sorprendidos por su propio Director Técnico, Henry Duarte con mujeres dentro de la habitación del hotel de concentración.

Se trata de Marlón López, Carlos Montenegro y Carlos Chavarría quienes estuvieron involucrados en los hechos y que fueron apartados de manera inmediata de su Selección por "Faltas graves a la disciplina interna" a decir de la FENIFUT (Federación Nicaragüense de Futbol).

A decir del comunicado oficial donde se determinó la sanción se menciona que: "Las faltas en que incurrieron los jugadores se produjeron en el hotel de concentración al final de la noche del domingo 16 de junio, justamente cuatro horas después del encuentro ante Argentina.

Por su parte, fue el propio Duarte quien explicó y relató la situación en la que estuvieron involcruados los futbolistas:

"Fue a la una de la mañana que me despertaron los de seguridad del hotel y me mostraron un video de jugadores que estaban ingresando en diferentes habitaciones; pude ver el uniforme pero no determinar quienes eran pero ellos (seguridad) ya sabían".