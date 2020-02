Copa MX: Horario y dónde ver Morelia vs Tijuana por los cuartos de final

Copa MX Horario y donde ver Morelia vs Tijuana por los cuartos de final| EMILIANO

La emoción de los Cuartos de Final de la Copa MX, se reanudará este miércoles con el partido de vuelta entre Monarcas Morelia y los Xolos de Tijuana, quienes enfrentarán en la cancha del Estadio Morelos tras el juego de ida en donde el cuadro fronterizo se impuso 3-1 a la escuadra purépecha.

Morelia busca lograr la remontada

El conjunto dirigido por el argentino Pablo Guede no pudo acortar la distancia en el marcador durante la ida, por lo que esta noche necesitan dos goles para poder obligar a la tanda penales, ya que en este certamen no cuentan los goles de visitantes y cualquier empate se definirá desde los once pasos.

El Xolaje vienen de empatar en la cancha del María Morelos y Pavón el pasado viernes en el Torneo Clausura 2020 la Liga MX, por lo que si se mantienen en esa misma línea lograrán avanzar a la serie semifinales de la Copa MX.

Por su parte, el panorama que enfrenta Morelia en casa luce complicado, debido a que intentarán remontar el 3-1 sufrido con Xolos en la ida y apelaran a lo hecho en octavos, donde también supieron venir de atrás en la serie.ante Cafetaleros de Chiapas.

Morelia vs Tijuana horario y dónde ver en vivo los Octavos de Final de la Copa MX:

Fecha: martes 18 de febrero de 2020.

Horario: 19:00 horas del centro del país (20:00 horas de Quintana Roo).

Transmisión: por TUDN/Fox Sports 2/ESPN 2/Afizzionados

Sede: Estadio Morelos

