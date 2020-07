Copa GNP por México: Mazatlán FC vs Atlas ver en vivo

La nueva escuadra del Mazatlán FC buscará marcar el primer gol en su historia y de paso su primer triunfo en el segundo partido de la Copa GNP por México, durante el encuentro que sostendrá ante los Rojinegros del Atlas este martes 7 de julio en el Estadio Akron de Zapopan, partido que dará inicio en punto de las 19:00 horas y podrá ser visto a través de TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

Mazatlán FC se mide ante Atlas

El conjunto mazatleco empató a ceros goles con el equipo de los Tigres de la UANL, mientras que Atlas viene de caer en el Clásico Tapatío ante las Chivas Rayadas del Guadalajara por lo que no pueden darse el lujo de una nueva derrota en este torneo relámpago en el que todos los sembrados de su sector sumaron en su primer jornada.

Mazatlán FC empató contra Tigres en su debut

Mazatlan FC tuvo una gran actuación ante Tigres

El equipo de la Ola Morada tuvo algunos destellos interesantes durante su debut histórico ante los Tigres y consiguió arrebatarle un punto al equipo regiomontano, por lo que de lograr sumar tres puntos ante los Rojinegros los colocaría con amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Copa GNP por México.

Tras el debut del Mazatlán FC, el director técnico Francisco Palencia, aprovechó el 'pulso' de la ventana de transferencias para poner fin al posible interés del equipo del 'Faro' por Rubens Sambueza. "De momento no hay un lugar para nadie más. Es bueno aclararlo ahora", externó el entrenador mexicano.

Francisco Palencia

En entrevista con Azteca Deportes, el técnico de los 'cañoneros' dejó claro que actualmente en el equipo 'no hay lugar para nadie más'. "Rubens fue compañero mío, es un gran jugador de mucha calidad. La verdad que aquí no hemos hablado de ello con la directiva, no hemos tocado el tema.