Copa América: Maradona recibirá un homenaje en el juego de Argentina vs Chile

Los festejos en honor a Diego Armando Maradona no se detienen, pues se ha demostrado que su influencia no sólo se queda en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y la Copa América no será la excepción.

Durante los últimos minutos, se reveló que durante el partido pactado a las 4:00 de la tarde entre Argentina y Chile, tendrán un homenaje al fallecido astro del fútbol, siendo uno de los momentos más esperados por los fans.

La Conmebol será la encargada del noble homenaje a ‘El 10’ durante el debut de la selección de Argentina en la Copa América 2021, el cual se celebrará unos minutos antes de que inicie el tan esperado juego.

Copa América homenajea a Maradona

De acuerdo a la información liberada por la asociación de fútbol, el homenaje será un espectáculo sin precedentes que celebrará y destaca la trayectoria del genio del fútbol mundial, y definitivamente es algo que esperan con ansias los aficionados.

Asimismo, dicho homenaje a Maradona tendrá fuegos artificiales y tecnología de punta en cuanto a equipo audiovisual, celebrándose en el estadio Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil.

El evento causará mucho impacto ya que es la primer Copa América que se juega desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona desde su fallecimiento el pasado mes de noviembre de 2020.

Maradona destaca con sus homenajes

Los homenajes a Maradona surgieron en todo el mundo tras su muerte

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, no es el único tributo que ha recibido el futbolista, pues un estadio de Argentina fue rebautizado en su honor, además de otro en Nápoles, Italia, donde también tuvo una gran influencia.

Hasta el momento los aficionados continúan esperando el gran momento, que sin duda alguna será uno de los más destacados del partido, y podría significar un gran impulso de inspiración para la selección argentina en su debut dentro de la Copa América.

