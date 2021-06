Copa América: Colombia reporta 2 casos de COVID-19

La selección nacional de Colombia halló dos casos de COVID-19 entre el personal del cuerpo técnico que viajó a Brasil para disputar la Copa América, informó el combinado sudamericano a través de un comunicado.

De acuerdo con el informe de los colombianos, los afectados son un asistente técnico y su fisioterapeuta, quienes ya fueron aislados para evitar que el virus se propague a unas horas de que Colombia debute ante Ecuador en la Copa.

“El asistente técnico Pablo Román y el fisioterapeuta Carlos Entrena, dieron positivo para Covid en las pruebas RT – PCR, aunque ambos se encuentran asintomáticos”, se lee en el comunicado difundido este domingo.

La selección cafetalera detalló que los dos miembros del cuerpo técnico que contrajeron el coronavirus SARS-CoV-2 permanecerán en cuarentena, sin contactos con otros miembros del equipo colombiano.

Una vez finalicen sus 10 días de aislamiento se reintegrarán al plantel, certificando que han permanecido asintomáticos”, explicó la selección.

Más casos de COVID-19 en la Copa América 2021

Venezuela tuvo que llamar a 15 jugadores adicionales tras los casos de COVID-19.

Colombia se unió a las selecciones de Bolivia y Venezuela, que recientemente informaron de casos de COVID-19 antes de que diera inicio la competencia de selecciones nacionales sudamericanas.

Doce jugadores venezolanos y tres bolivianos dieron positivo por COVID-19 el sábado, horas antes de la inauguración de la Copa América, que se aplazó un año y se mudó de Colombia a Brasil debido a la situación mundial por la pandemia.

James Rodíguez y Colombia

El delantero del Everton se mostró molesto tras no ser convocado.

El colombiano James Rodríguez, quien actualmente juega en el Everton de la liga Premier, dijo que se sentía preparado para asistir a la Copa América y afirmó que “le faltaron al respeto” al no convocarlo para la selección de Colombia.

El delantero de 29 años arremetió contra el director técnico Reinaldo Rueda, quien a finales de mayo lo sacó de la convocatoria para las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022, supuestamente para que pudiera completar su recuperación física “como corresponde”.

Pero James respondió: “Yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América pero fue una decisión del cuerpo técnico. Otra cosa es que me diga: ‘yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador.’ Si eso es así, cierro y me voy”.

