Copa América: Argentina, Brasil y Chile llegarán a los cuartos de final

La Copa América 2021 ya tiene a tres selecciones que están avanzando a los cuartos de final: Argentina, después de ganar 1-0 a Paraguay; Chile, que empató 1-1 con Uruguay, en la noche del lunes. Ambos equipos se unen al favorito, Brasil.

El jueves 2 de junio, en la cuarta fecha, Uruguay se enfrentará a Bolivia en Cuiabá y más tarde Paraguay se cruzará con Chile en Brasilia. Y así conoceremos quiénes seguirán en los próximos partidos del evento deportivo.

Si las posiciones de los equipos del torneo de la Conmebol, tanto en el grupo A como en el B, continúan así hasta la última fecha, los duelo que se estarían dando hasta ahora serían los siguiente: Los primeros puestos contra los cuartos del grupo contrario y los segundos contra los terceros del grupo contrario. Los quinto eliminados.

Puntajes hasta ahora en la Copa América 2021

Brasil está liderando en el evento de la Copa/Foto: Twitter

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, la selección de Brasil es el equipo que está liderando los puntajes en la Copa América 2021, por lo que se ha convertido en uno de los preferidos. Cabe señalar que dicho país es donde se está jugando el famoso torneo de fútbol. Estos son los puntajes hasta el momento:

Zona Norte

Brasil: 6 puntos Colombia: 4 puntos Perú: 3 puntos Venezuela: 2 puntos Ecuador: 1 puntos

Zona Sur

Argentina: 7 puntos Chile: 5 puntos Paraguay: 3 puntos Uruguay: 1 puntos Bolivia: 0 puntos

Debido a los retrasos que sufrió el evento deportivo por la pandemia, no se pudo tener países invitados, como México, que solía ser uno de los más destacados año con año.

Siguientes partidos del torneo de la Conmebol

Estos son algunos partidos que veremos en los próximos días/Foto: Marca

Los siguientes partidos que ocurrirán el día de mañana 23 de junio serán los de Ecuador frente a Perú en punto de las 16:00 Horas (Hora México), y posteriormente Brasil contra Colombia a las 19:00 Horas (Hora México).

La última fase de grupos de la Copa América 2021 se realizará el domingo 27 de junio donde habrá dos partidos a la misma hora, es decir 16:00 Horas (Hora México): Brasil vs Ecuador y Venezuela vs Perú. Mientras que el lunes 28 de junio veremos a las 19:00 Horas (Hora México): Uruguay vs Paraguay y Bolivia vs Argentina.

