Cooperativistas de Cruz Azul solicitan a AMLO investigar a Billy Álvarez (VIDEO)

La crisis al interior del Cruz Azul continúa empeorando de forma crítica día con día, pero ahora no solamente es el tema deportivo, sino que también viven momentos turbulentos en lo económico y lo laboral, pues la mañana de este martes un grupo de Cooperativistas de Cruz Azul se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir la destitución de Billy Álvarez de la empresa Cementera.

Una vez más los cooperativistas alzaron la voz

Los cooperativistas se plantaron frente a Palacio

Con pancartas en las que se leían mensajes como; “Fuera Billy Álvarez”, “solicitamos una investigación transparente” y “alto al autoritarismo”, los molestos trabajadores exigieron la salida de su presidente debido a la falta de rendición de cuentas y presunto desvío de fondos.

Billy Álvarez presidente del Cruz Azul

Fueron cerca de 100 cooperativistas los que se dieron cita a las afueras de Palacio Nacional, para solicitar una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de atender de manera puntual esta situación.

Miembros de la cooperativa Cruz Azul se manifiestan afuera de Palacio Nacional. Solicitan la intervención del presidente @lopezobrador_ para atender denuncias por desvíos de fondos y saqueos; piden la salida de Guillermo “Billy” Alvarez.



��: @nellysegura1 pic.twitter.com/yeFuWMKlD3 — IMER Noticias (@IMER_Noticias) December 10, 2019

AMLO abordó el tema en la "Mañanera"

Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador abordó el tema y garantizó a los cooperativistas que solicitará a la Secretaría de Gobernación y del Trabajo, llevar a cabo las acciones pertinentes para solicitar la rendición de cuentas de esta importante empresa.

Hace unas semanas los cooperativistas se manifestaron en la FMF

"No tengo información. Santiago Nieto de inteligencia financiera no me ha presentando informe. Vamos a atenderlos si se están manifestando. Alejandro Encinas (Subsecretario de Gobernación) será el que los atienda. Y le voy a pedir a la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde que también apoye", declaró AMLO.

AMLO habló sobre el tema

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Al respecto, Víctor Manuel Velázquez, uno de los representantes de los trabajadores, señaló que confía en que la Presidencia atienda su llamado ya que asegura Billy Álvarez está cometiendo distintos actos de corrupción y abuso de confianza.

Cooperativistas del Cruz Azul

Te puede interesar ¿Por qué "Billy" Álvarez no fue destituido de la Cooperativa de Cruz Azul?

"Guillermo Álvarez Cuevas está actuando en desacato desde 2013, ya que por una orden de un juzgado federal le quitaron facultades para representar la Cooperativa, la representación la tiene el Consejo de Administración. Pagando jueces y magistrados logró revocar esa orden".

Únete a nosotros en Instagram