Cooperativa La Cruz Azul DENUNCIA a Billy Álvarez por desvío de recursos.

Se ha sabido que la Cooperativa La Cruz Azul S. C. L. a denunciado a su ahora ex Presidente, Billy Álvarez, por el presunto desvío de recursos. Ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Cooperativa denunció que Billy Álvarez utilizó un fideicomiso celebrado con Afianzadora CBL Fiducia, para desviar recursos, material y maquinaria que pertenecía a los cooperativistas; recordar que esta situación por el ex directivo pudo derivar en una desafiliación del cuadro del Cruz Azul de la Liga MX, pero que terminó por no ocurrir.

“Los cooperativistas, legítimos dueños de Cruz Azul, terminaron arrendando sus propias plantas e instalaciones por cantidades multimillonarias derivadas de servicios jurídicos y gastos de administración”.

Esas fueron las menciones realizadas por el abogado Guillermo Barradas en relación a la situación vivida por la Cooperativa. El litigante detalló que ya se logró extinguir el Fideicomiso de garantía 447 y “recuperar los pulmones y el alma de la Cooperativa La Cruz Azul”.

Billy Álvarez.

Billy Álvarez sigue con problemas

De momento se desconoce el monto de los desvíos supuestamente efectuados por Billy Álvarez, quien además cuenta con denuncias por administración fraudulenta, lavado de dinero, delitos fiscales y robo.

En la cuestión deportiva el equipo Cementero se encuentra con 10 unidades en la cima junto al América tras cinco fechas del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, luego de ganar 3-2 a los Bravos de Juárez el pasado sábado en la cancha del Estadio Azteca.

