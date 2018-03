Convocan a Omar Govea al TRI

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana envió la carta al Royal Excel Mouscron para convocar a Omar Govea

Te puede interesar

El cuerpo técnico de laenvió la carta alparaen la próximaen la que eltendrá una gira por Europa para enfrentar a Bélgica y Polonia. El envío de esta carta no implica que vaya a estar en la lista de jugadores que déla próxima semana, pues únicamente es un trámite que se realiza con los clubes del extranjero para que tengan conocimiento de que existe la posibilidad de que el jugador sea considerado. Desde hace meses, el cuerpo técnico le ha dado seguimiento agracias a su gran inicio de temporada en Bélgica, donde esy atraviesa un muy buen momento,a pesar de no ser un jugador que pise el área constantemente. Estaque el potosino surgido de las fuerzas básicas del América vista la camiseta de la, pues su experiencia se limita a jugar con las categorías menores del. La idea dees llevar a esta gira a lo mejor que tiene el futbol mexicano, pues considera que los rivales en turno son los idóneos para comenzar la preparación para ely no quiere desaprovechar la oportunidad de observar a los jugadores en un terreno poco explorado