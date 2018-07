"Convertirme en campeón está en mi lista de deseos", Rusev

El próximo domingo se llevará a cabo el Extreme Rules, donde al luchador Rusev se le presentará la oportunidad de proclamarse Campeón de WWE cuando se encare con AJ Styles, algo que ha tenido en sueños por mucho tiempo.

Para Rusev siempre estuvo presente el objetivo de ser luchador y pertenecer a la WWE, algo que parecía complicado pero que logró a base de esfuerzo.

"Convertirme en campeón está en mi lista de deseos", Rusev

“Empecé a ver WWF y me parecía impresionante, desde ese tiempo supe que quería ser luchador... Me puse a buscar trabajo y escuelas de lucha libre. Estuve haciendo eso durante dos o tres años y finalmente tuve mi oportunidad. Fue algo alucinante porque no pensaba que alguien de un pequeño país como Bulgaria pudiera llegar a WWE”, señaló en una conferencia con la presencia de medios internacionales.

Y como fue difícil arribar a WWE, ahora su meta es clara, convertirse en campeón.

"Convertirme en campeón está en mi lista de deseos", Rusev

"Convertirme en campeón y tener el título en mi mano está en mi lista de deseos. Un hombre siempre puede soñar. Uno simplemente se siente bien cuando tiene esta oportunidad... No voy a desperdiciarla”.

Este domingo 15 de julio, Rusev peleará con AJ Styles, en lo que será uno de los enfrentamientos más importantes en su estancia en WWE.