Contundente rechazo a la salida de Reino Unido de la Unión Europea

Contundente rechazo del Parlamento Británico al acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea alcanzado por la primera ministra, Theresa May.

Con solo 202 votos a favor y 432 en contra, es la peor y más vergonzosa derrota para el gobierno británico en la historia moderna.

El miércoles 15 de enero, se hará una “moción de confianza”, presentada por Jeremy Corbyin, líder de la oposición.

La primera ministra Theresa May, se comprometió a elaborar un acuerdo alternativo que estaría listo antes del 29 de marzo, ficha en que debe concretarse el Brexit por ley.

"Está claro que el parlamento no apoya este acuerdo, pero no ha dado una clara señal de qué es lo que apoya, y la claridad sobre esto se necesita lo antes posible porque cada día que pasa sin una solución significa más incertidumbre, amargura y rencor para Reino Unido" dijo May.