Conte revela que ha tenido ofertas para dirigir al Real Madrid

Justo antes de enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones como entrenador del Inter, Antonio Conte reveló que estuvo cerca de ser director técnico del equipo español en “un par” de ocasiones.

Aunque no abundó en detalles sobre cuándo se le habrían presentado dichas oportunidades, el ex entrenador de la selección italiana dijo que el acercamiento fue en medio de una campaña, algo que no le pareció cómodo.

"En el pasado tuve la oportunidad de convertirme en el entrenador del Real Madrid, pero no era el momento adecuado", dijo Conte en una conferencia de prensa el lunes.

“Ciertamente ha habido un par de momentos en los que estuve muy cerca de fichar por el Real Madrid, pero la temporada ya había empezado, habría sido muy difícil unirme a ellos durante la temporada".

Conte ha tenido una carrera como entrenador estelar, que despegó cuando fue nombrado entrenador de la Juventus en 2011.

Tres títulos de la Serie A llegaron a su camino en Turín, antes de ser atraído a la escena internacional por Italia. Su etapa al frente de los Azzurri duró de 2014 a 2016, cuando se instaló como técnico del Chelsea.

Conte se alejó de la dirección técnica durante un año antes de llegar al Inter en 2019.

La gloria de la Premier League llegó en su primera temporada a cargo, pero las cosas se agriaron en Stamford Bridge y se fue después de guiar a los Blues a la gloria de la Copa FA en 2018.

Conte se prepara para enfrentar al Real Madrid

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, el equipo milanés viajará a Madrid para enfrentarse al combinado de Zinedine Zidane en el tercer partido de la fase de grupos de la temporada 2020-21 de la Champions League.

El Inter va en la dirección correcta con Conte, y el choque del martes con el Real será una prueba de sus credenciales europeas.

#UCL | Antonio Conte DT Inter de Milan: “Hay necesidad de hacer puntos, vamos a enfrentar a un equipo construido para ganar la Champions, como el Real Madrid, vamos a sufrir pero estamos preparado para ello” pic.twitter.com/5eJXfqz4zy — Camino Al Vestuario (@CaminoVestuario) November 2, 2020

El equipo de Conte está tercero en el Grupo B después de dos partidos, que terminaron en empates, y el choque del martes es una gran ocasión, ya que el Real está al final de la tabla tras una derrota en casa ante el Shakhtar Donetsk y un empate con el Borussia Monchengladbach.

Recomendación:Real Madrid: Todo lo que tienes que saber del famoso equipo español de fútbol

Si Conte quiere vencer al Real Madrid el martes, tendrá que hacerlo sin el delantero estrella Romelu Lukaku, que no ha podido recuperarse de una lesión muscular en el muslo y se pierde el viaje a la capital española.