Consejos para empezar a correr y que no quede en el intento

Los profesionales recomiendan que antes de comenzar recorrer debemos tener en cuenta nuestro estado corporal y fisico para no exigirnos de mas y evitar lesiones. asimismo, plantearnos objetivos acordes a nuestro plan de entrenamiento y tambien mucha dedicación

Ten conciencia de tu cuerpo. Antes de iniciar a correr es bueno saber si tu cuerpo, articulaciones, entre otros, están aptos para realizar actividades de alto impacto, sobre todo si alguna vez has tenido alguna lesión. Lo ideal es consultar con profesionales o inscribirse en programas donde se mejore tu condición física como el entrenamiento en equipo

Corre en equipo y mide tu rendimiento. Una técnica efectiva para mantenerte constante en esta práctica y hacerla divertida es realizarla en grupo, así las motivaciones crecen y las excusas se minimizan, pues recibes el aliento de otros corredores, además de aumentar la duración del entrenamiento.

Diviertete y pásala bien . Para evitar la monotonía y el aburrimiento de realizar la misma rutina todos los días, una buena opción es variar el camino por el cual sueles correr, es recomendable contar con 3 o 4 rutas diferentes. Del mismo modo el escuchar música te ayudará a motivarte.

Sé realista. Plantéate objetivos acordes al inicio de un plan de entrenamiento, incluso si no puedes lograr tu meta personal, no te desesperes y continua trabajando en ella. Los resultados llegan con dedicacion y tiempo.

Camina y Trota antes de correr. Si no sueles hacer mucho deporte, no te esfuerces desde el inicio o podrías lesionarte, debes recordar que tu musculatura y articulaciones aún no están acostumbradas. Si bien estas arrancando esta nueva etapa con todas las ganas, debes acondicionar y cuidar tu cuerpo.