Conor McGregor regresa a las batallas

Luego de una larga racha sin pelear en el UFC, en donde es poseedor del cinturón del peso ligero, Conor McGregor aseguró que está liso para volver a la acción.

A través de su cuenta de Instagram, The Notorious declaró que incluso quiso pelear en el siguiente evento numerado del UFC:

“Estoy peleando de nuevo. Punto. Soy el mejor en esto. Puse mi nombre al frente en UFC 222 para enfrentar a Frankie Edgar (peso pluma) cuando Max Holloway quedó fuera, pero me dijeron que no había el tiempo suficiente para que el UFC generara el dinero que necesitaba. Estaba emocionado de rebotar en el último minuto y lograr el peso pluma, sin importar el resto de las cosas que se incluyen en este juego. Por favor, respeto a la enorme cantidad de trabajo que he tenido fuera del octágono. Estoy aquí. Esta en ellos el venir a buscarme. Porque estoy aquí. Sinceramente, el campeón”, escribió el irlandés.

Cabe mencionar que recientemente, McGregor se convirtió en el campeón con más días sin defender un cinturón en la historia del UFC con 463, superando a Anthony Pettis (462), Frank Mir (419), Caín Velasquez (385), McGregor (350 días en peso pluma) y Fabricio Werdum (336).

Conor no pelea en el octágono desde noviembre de 2016 cuando derrotó por TKO a Eddie Álvarez, y su próximo rival podría ser el ganador de la contienda entre el nacido en Silao, Guanajuato, Tony Ferguson y el invicto Khabib Nurmagomedov (25-0), la cual se llevará a cabo el 7 de abril en UFC 223 en Brooklyn.