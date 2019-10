Conor McGregor regresa a la UFC.

El peleador Conor McGregor dio a conocer su esperado regreso al cuadrilátero de la UFC para el próximo 18 de enero en la ciudad de Las Vegas, además el irlandés dijo que desea una revancha en Moscú ante el luchador Khabib Nurmagomedov.

“¡Regresaré el 18 de enero de 2020! El combate se celebrará en Las Vegas. No me interesa en absoluto quién será mi próximo rival. Destruiré a cualquier que se entrometa en mi camino", dijo McGregor.

El contrincante de McGregor será saldrá del duelo del pròximo 2 de noviembre entre Nate Díaz y Jorge Masvidal, que pelearán en el Madison Square Garden.

"Quiero pelear aquí, en Rusia. La gente espera un segundo duelo entre nosotros (McGregor y Nurmagomédov) y se celebrará. ¡Honestamente, odio a Khabib!", subrayó desafiante.

De igual manera Conor McGregor de 31 años de edad no descarta una pelea en la UFC en la propia capital rusa en contra de Toni Ferguson.

"Khabib es un cobarde, siempre está perdiendo peso. La gente espera esta pelea. Lo espera su padre, pero no él. Él quiere pelear con alguien contra el que nunca ha peleado, ya que no le gustan los riesgos y por eso no puede pelear durante mucho tiempo", afirmó.

El peleador irlandés de igual manera hizo el intento por ganarse a la afición rusa, pues Conor McGregor reveló que le obsequió al Presidente de Rusia, Vladímir Putin, una botella de whisky producida por la marca con su nombre durante el Mundial celebrado en dicho país en el 2018.

“Entonces les di la botella a los guardias de seguridad para que la probaran. Y sólo después se la regalaron a Putin", indicó.

