Conor McGregor patea a Dustin Poirier durante un acalorado enfrentamiento

Los rivales de peso ligero, Conor McGregor y Dustin Poirier, habían intercambiado insultos frente a miles de fanáticos en Las Vegas antes de que se reunieran. Y después de continuar charlando con su oponente, McGregor lo pateó antes de salir del escenario.

La estrellas de la UFC ya habían sido separadas por seguridad después de hacer sus entradas separadas en el T-Mobile Arena. McGregor subió al escenario primero, aunque media hora tarde, e inmediatamente tomó dos botellas de salsa picante de Poirier's del estrado.

Los arrojó a la multitud cuando Poirier se unió a él antes de que el irlandés intentara evadir la seguridad y el presidente de UFC, Dana White, en busca de su rival. Finalmente, la pareja enemistada se calmó.

"Para mí el aura ya no está ahí, un luchador muy peligroso sentado aquí sin duda, pero veo a un hombre", dijo Poirier tras el intento de patada de McGregor. "Ustedes en la multitud, anímense y diviértanse, pero veo a un hombre al que derroté y al que derrotaré nuevamente”.

Conor McGregor está más que motivado

A Conor McGregor se le ha preguntado repetidamente sobre su motivación al haber ganado títulos de peso pluma y peso ligero, así como amasar una fortuna de cientos de millones de dólares.

Y reiteró: “Estoy de vuelta en la obra, tengo un casco, un visor y dos martillos en la mano. Esa es mi forma de pensar; no estoy disfrutando de mis logros pasados, todo el dinero en mi banco, todos los logros de Forbes, eso no me importa”.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, La pelea estelar entre Conor McGregor y Dustin Poirier se llevará a cabo el próximo sábado 10 de julio, con sede en el T-Mobile Arena.

