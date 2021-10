El sábado de Conor McGregor en Roma no careció de aventuras en extremos opuestos del espectro.

Horas después de bautizar a su hijo en el Vaticano por la mañana, McGregor supuestamente golpeó a un DJ italiano en la cara y le rompió la nariz en una fiesta esa misma noche.

Francesco Facchinetti asegura que el ataque no fue provocado y que él y su esposa había estado de fiesta con Conor McGregor y su prometida antes de que la estrella de la UFC soltara un puñetazo frente a 10 testigos en el hotel St. Regis.

¿Qué dijo el DJ atacado por Conor McGregor?

Conor McGregor es acusado de golpear y romper la nariz a un DJ en Roma.

“Me atacó sin motivación mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos”, dijo Facchinetti más tarde a su millón de seguidores de Instagram, de acuerdo con la traducción vía MMA Mania. “Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa”.

Facchetti dijo que planeaba demandar a Conor McGregor. Según la esposa de Facchinetti, Wilma, quien también publicó en Instagram sobre el incidente, el boxeador acababa de invitarlos a otra fiesta cuando golpeó a Facchinetti.

“Afortunadamente, él (Francesco) era muy cercano, así que él (McGregor) no podía cargar con su golpe”, dijo. “Francesco voló hacia atrás, cayó sobre la mesa y luego al suelo. Lo primero que me vino a la mente fue ‘¿estamos bromeando? ¿Es un espectáculo? Luego me quedé paralizada…

Me di la vuelta y vi que sus amigos lo sostenían contra la pared porque quería seguir golpeando a Francesco. Luego se lo llevaron. Encendí la luz y los guardias la apagaron. Francesco estaba sangrando. Quería ayudarlo y los guardias nos ahuyentaron”, dijo.

No es la primera vez que McGregor golpea fuera del ring

Conor McGregor es acusado de golpear y romper la nariz a un DJ en Roma.

La Verdad Noticias informa que, no es la primera confrontación física de McGregor fuera del octágono. Recientemente tuvo una disputa con Machine Gun Kelly en los VMA, después de lo cual sus representantes argumentaron en su defensa que: “Conor solo pelea contra peleadores”.

En 2019, Conor McGregor fue acusado de agresión luego de golpear a un hombre en un bar de Dublín. El año anterior arrojó una plataforma rodante por la ventana de un autobús de luchadores de MMA en el Barclays Center.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.