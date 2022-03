Conor McGregor dice que quiere comprar al Chelsea de la Premier League

La estrella de UFC y magnate de los negocios Conor McGregor puede estar en camino de asegurar su próxima inversión comercial de alto perfil, pues al parecer planea comprar el Chelsea.

El miércoles, McGregor tuiteó una captura de pantalla de un mensaje que recibió en WhatsApp que decía: “Chelsea en venta, 3 mil millones de euros”, al cual él respondió “Vamos a comprarlo."

El pie de foto que acompañaba a la captura de pantalla decía: "Deseo explorar esto @ChelseaFC".

No es la primera vez que el campeón de la UFC y magnate de los negocios, propietario de un pub en Dublin valorado en 2,2 millones de dólares, expresó interés en comprar un club de la Premier League. En abril de 2021 mostró interés en comprar el Manchester United.

El Chelsea está en venta

El multimillonario ruso Roman Abramovich, quien ha sido el dueño del club con sede en Londres desde 2003, anunció que lo puso en venta como resultado de las presiones del gobierno británico relacionadas con la decisión del presidente de Rusia de invadir Ucrania.

“Como he dicho antes, siempre he tomado las decisiones pensando en el interés del Club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el Club, ya que creo que es lo mejor para el Club, los aficionados, los empleados, así como los patrocinadores y socios del Club”, anunció Abramovich en un comunicado el miércoles, y agregó que establecería un fondo fiduciario con las ganancias de la venta para beneficiar a Ucrania.

La semana pasada, el miembro del parlamento británico Chris Bryant había pedido a Abramovich que vendiera el Chelsea FC como respuesta a un documento británico filtrado de 2019 que acusa a Abramovich de tener “vínculos con el estado ruso y su asociación pública con actividades y prácticas corruptas”.

Conor McGregor y el Chelsea

Lamentablemente, a McGregor no le alcanzarían los números para comprar al Chelsea.

A pesar de su repetido interés en comprar un club de fútbol, McGregor no tiene los medios para comprar al Chelsea. La inversión de Abramovich tiene un valor de mil millones de dólares, según Sports Illustrated. Forbes lo catalogó como el deportista más rico en 2021 con un patrimonio neto de solo 170 millones de euros.

