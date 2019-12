Conor McGregor consiguió su próxima pelea a través de una publicación

Luego de estar ausente por más de un año, el polémico Conor McGregor volverá al octágono para enfrentar a estadounidense Donald Cerrone el próximo 18 de enero en el UFC 246, un combate que inició sorprendentemente a través de un comentario en Twitter, sin embargo ya está pactado el enfrentamiento y ya no hay vuelta atrás.

Y es que como se sabe el irlandés, cada vez que puede, publica y responde comentarios en redes sociales. Eso mismo hizo el 19 de enero luego de la victoria de Donald Cerrone sobre Alexander Hernández por nocaut.

Se espera que sea un duelo sangriento

El luchador ha argumentado que se subirá tres veces al ring en 2020.

“Por una pelea como esa, Donald, pelearía contigo. Felicidades", publicó el excampeón de UFC en su Twitter. De inmediato, Cerrone no se quedó callado y lanzó el reto. "Espero que la lucha se haga, pero no puedo hacerme ilusiones, Él (Conor), lo dicta todo”, declaró.

Este fue e tuit que soltó polémica.

Meses después, ambos ya estaban firmando el contrato de su pelea, que será en peso wélter. Esto marcará el regreso de McGregor a los 77 kilos, una división en la que no ha peleado desde 2016, cuando ganó y perdió ante Nate Diaz.

El luchador ha argumentado que se subirá tres veces al ring en 2020 y no lo ha hecho en más de tres años, por lo que es un objetivo complicado. Pero él piensa que cuando está activo no se mete en problemas. La gente dice que no lo han visto tan concentrado en mucho tiempo. Quiere demostrar a todos que están equivocados.

El luchador irlandés y Donald Cerrone se enfrentarán el próximo 18 de enero.

“Va a pelear en enero. De hecho, quería pelear en diciembre, pero UFC no le dio la oportunidad. Quiere pelear en enero, pelear de nuevo en primavera o verano, tal vez con Jorge Masvidal o Nate Díaz. Quizá por eso su nueva pelea es en las 170 libras, para demostrar que puede pelear en el peso wélter” argumentó Ariel Helwani.

