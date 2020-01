Conoce la razón por la que Gerard Piqué no se ha casado con Shakira

Conoce la razón por la que Gerald Piqué no se ha casado con Shakira

Una verdadera historia de amor es la que escribieron Shakira y Gerard Piqué, quienes han sido catalogados por varias revistas de espectáculos como la pareja del momento, a pesar de que ambos ya tiene al Milán de 5 años de edad y Sasha de 3, no han formalizado una relación de matrimonio, ya que la cantante colombiana ha revelado que le tiene miedo al matrimonio y por su parte Gerard, aún no ha tocado el tema de un casamiento.

La estrella mundial confesó en una entrevista de televisión, para el programa británico 60 minutes, en donde ella mismo argumentó que le da miedo el matrimonio y que mejor prefieren estar de novios y por lo tanto Gerald Piqué siempre tiene agenda apretada para poder platicar del tema, ya que son pocas las veces que se encuentran juntos, por los distintos proyectos que tiene cada personalidad.

Shakira y Gerard Piqué 6 años juntos

Juntos han procreado a Milán de 5 años de edad y Sasha de 3

"El matrimonio me asusta. No quiero que él me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como si fuese una fruta prohibida. Quiero que tenga los pies en la tierra, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", explicó en entrevista con '60 Minutes'.

Por su parte el futbolista español se encuentra totalmente concentrado de cara al partido de semifinal que tendrá esta tarde en la Supercopa de España en donde enfrentará al Atlético de Madrid en Arabia Saudita; seguramente no tiene cabeza para pensar de matrimonio sino de las cantidades de partidos que les espera para este 2020.

Shakira y Gerard Piqué divirtiéndose con sus pequeños

Por otra parte, en partidos correspondientes de la Liga, Barcelona visitará al Granada en el Camp Nou, el próximo 19 de enero, los culés se mantiene en el primer peldaño de la tabla general con 40 unidades empatados con el Real Madrid.

